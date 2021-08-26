韓國央行稱，儘管疫情持續存在不確定性，但預計韓國經濟將繼續保持穩健增長，通脹將在一段時間內保持在2%以上，因此將逐步調整貨幣政策的寬鬆程度。受擴大疫苗接種和執行追加預算的影響，預計私人消費將逐步改善，經濟可能會繼續復蘇，而出口和投資料將保持暢旺

韓國央行行長李柱烈表示，央行的加息決定中考慮到了經濟穩健復蘇，儘管當前疫情持續、通脹高企且金融失衡加劇。李柱烈表示，韓國央行將根據經濟復蘇步伐逐步減少政策寬鬆力度。

韓國央行預計，今年經濟成長預期維持在5月時的預測水平，預測增長4%，但將通脹預期上調至2.1%。

彭博社報道指，此舉表明，韓國貨幣政策的重點已經從支持經濟轉向抑制債務驅動的資產泡沫，眼下這種泡沫有失控的風險。韓國央行收緊政策的行動將如何影響本國經濟和市場，將受到其他央行的密切關注，這些央行正在尋求退出疫情期間刺激措施的道路。

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