恒指低開20點 10天線爭持 科指升0.51%
文章日期：2021年8月26日 09:28
恒指今早低開20點或0.08%，報25673點，成交金額40億元；國指今早高開6點或0.08%，報9082點。恒生科技指數開市報6492點，升0.51%。
恒指於10天線(25655.73點)爭持，受制於20天線(25991.33點)；科指高於於10天線(6281.29點)於20天線(6519.68點)爭持。
藍籌13隻升，32隻下跌，13隻無升跌。蒙牛（2319）升3.54%，報45.35元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）升2.56%，報26元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；申洲國際（2313）跌1.7%，報168元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.63%，報94.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
恒生科技指數成份股15隻升，9隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報31.95元，升6.15%；跌幅最大的是汽車之家（2518）開市報80.6元，跌1.65%。
蘇創燃氣（1430）：獲華潤燃氣提私有化。無成交，報2.43元。
多間公司公布業績，績前表現如下，石藥集團（1093）開市報10.3元，跌1.53%；中石油（0857）開市報3.16元，升0.64%；中國平安（2318）開市報63.5元，無升跌；申洲國際（2313）開市報168元，跌1.7%。
其他非藍籌業績股表現，信和置業（0083）開市報12.18元，跌0.16%；小鵬汽車（9868）開市報159.9元，升0.57%；眾安在綫（6060）開市報36.25元，跌0.68%；時代天使（6699）無成交，報395元；歌禮製藥（1672）無成交，報2.81元；周生生（0116）無成交，報11.54元；旭輝（0884）無成交，報5.31元；龍光地產（3380）無成交，報9.66元；李氏大藥廠（0950）開市報4元，升1.52%；順豐房託（2191）無成交，報4.42元；星島（1105）無成交，報0.87元。
華潤置地（1109）中期純利升15.4%，中期息0.173元。開市報28元，升1.45%。
華潤萬象生活（1209）中期純利升1.3倍，不派息。開市報42元，升0.72%。
恒大（3333）發盈警，料上半年少賺最多近四成。開市報4.4元，跌3.51%。
蒙牛（2319）上半年盈利倍增，賺29億人幣。開市報45.35元，升3.54%。
小米（1810）：收購深動科技為加快造車進度。恒大汽車（0708）見52周低6.14元，開市報6.14元，跌3.61%。
小米中期經調整盈利升近1.2倍，不派息，次季淨利增83%，勝預期。小米開市報26元，升2.56%。
奈雪的茶（2150）上半年扭虧為盈賺4820萬人幣。開市報10.8元，升5.06%。
TVB（0511）上半年虧損2.84億不派息，廣告收入增三成。開市報6.95元，跌1.42%。
銀建國際（0171）料中期虧損擴大至2.5億。無成交，報0.58元。
中信銀行（0998）半年多賺13.7%不派息，淨息差收窄。開市報3.58元，升0.56%。
黃永幟全數沽售龍皇集團（8493）10%持股套現255萬。開市報0.174元，升7.41%。
美圖公司（1357）中期經調整利潤增34%，不派息。開市報1.85元，升1.09%。
易鑫（2858）上半年經調整淨利潤7199萬元人民幣，轉虧為盈。無成交，報1.72元。
佳兆業（1638）半年多賺8.5%，息增33%至0.04元。開市報2.35元，升1.73%。
海通國際（0665）中期升1.07倍至10.8億，息9仙。開市報2.25元，升0.45%。
快手（1024）中期虧損按年收窄4.9%，不派息。開市報76.4元，跌1.42%。
交銀國際（3329）中期按年多賺近一倍，不派息。無成交，報1.71元。
稻草熊（2125）上半年經調整盈利升五成，不派中期息。無成交，報5.11元。
美聯工商舖（0459）上半年扭虧，不派息，黃建業子黃耀銘獲委任為執董。開市報0.16元，升5.96%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.85元，開市報4.85元，升1.25%；先瑞達醫療（6669）創上市新高，見19.28元，開市報19.28元，升2.23%；首創置業（2868）創52周高，見2.73元，開市報2.73元，升0.37%；康達環保（6136）創52周高，見0.79元，開市報0.79元，升1.28%；冠均國際（1629）創52周高，見4.7元，開市報4.7元，升9.81%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.61元，開市報2.61元，跌5.09%；翰森製藥（3692）見52周低22.05元，開市報22.05元，跌0.9%。
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