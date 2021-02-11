港股ADR升39點 夜期低水88點 石藥、中石油、平安、申洲等業績
文章日期：2021年8月26日 08:48
美股向上，港股ADR升39點或0.15%，報25732點，即月恒指夜期跌74點，低水88點，報25606點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.13%，折合報473.97元；阿里巴巴（9988）升0.27%，折合報164.54元；美團（3690）升0.25%，折合報227.57元；匯控（0005）升1.53%，折合報42.64元；建行（0939）跌0.72%，折合報5.57元。
道期現跌0.039%；標期現跌0.11%；納期現跌0.13%。日股現升0.28%，韓股現升0.22%，澳股現跌0.54%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，石藥集團（1093）、中石油（0857）、中國平安（2318）、申洲國際（2313）、信和置業（0083）、小鵬汽車（9868）、眾安在綫（6060）、時代天使（6699）、歌禮製藥（1672）、周生生（0116）、旭輝（0884）、龍光地產（3380）、李氏大藥廠（0950）、順豐房託（2191）、星島（1105）。
華潤置地（1109）中期純利升15.4%，中期息0.173元。
華潤萬象生活（1209）中期純利升1.3倍，不派息。
恒大（3333）發盈警，料上半年少賺最多近四成。
蒙牛（2319）上半年盈利倍增，賺29億人幣。
小米（1810）：收購深動科技為加快造車進度。留意恒大汽車（0708）。
小米中期經調整盈利升近1.2倍，不派息，次季淨利增83%，勝預期。
奈雪的茶（2150）上半年扭虧為盈賺4820萬人幣。
TVB（0511）上半年虧損2.84億不派息，廣告收入增三成。
銀建國際（0171）料中期虧損擴大至2.5億。
中信銀行（0998）半年多賺13.7%不派息，淨息差收窄。
黃永幟全數沽售龍皇集團（8493）10%持股套現255萬。
美圖公司（1357）中期經調整利潤增34%，不派息。
易鑫（2858）上半年經調整淨利潤7199萬元人民幣，轉虧為盈。
佳兆業（1638）半年多賺8.5%，息增33%至0.04元。
海通國際（0665）中期升1.07倍至10.8億，息9仙。
快手（1024）中期虧損按年收窄4.9%，不派息。
交銀國際（3329）中期按年多賺近一倍，不派息。
稻草熊（2125）上半年經調整盈利升五成，不派中期息。
美聯工商舖（0459）上半年扭虧，不派息，黃建業子黃耀銘獲委任為執董。
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