觀望央行年會 標指、納指創新高 道指升39點
文章日期：2021年8月26日 08:15
一連3日的傑克遜霍爾年會召開在即，市場關注聯儲局對縮減買債和經濟前景等方面的言論，美股向上，道指連升4日，標指、納指連升5日並創即市及收市新高。
道指累計升511.38點；標指高見4501.71點，創上市新高，連升5日，累升95.92點，對上一次連升5日是8月16日；納指高見15059.43點，創上市新高，連升5日，累計升515.95點，對上一次連升5日是7月26日。
道瓊斯工業平均指數收漲39點，升幅0.12%，報35405點。標普500指數收漲9點，升幅0.23%，報4496點。納斯達克綜合指數收漲22點，或0.15%，報15041點。
美國運通升3.09%，報166.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而聯合健康跌0.87%，報419.74元，拖低道指24點。
科技股方面，蘋果收市報148.36元，跌0.84%，谷歌母公司Alphabet收市報2841.58元，升0.57%，亞馬遜收市報3299.18元，跌0.19%，Facebook收市報368.39元，升0.78%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報471點。德國DAX指數收跌0.29%，報15860點；法國CAC 40指數漲0.19%，報6676點；英國富時100指數收漲0.35%，報7150點。