如果要說是政策市，那十月前都還是政策市。資本市場「北回歸線」，曾幾何時，港股由騰訊取代中移動做領頭羊（幾時做埋藍燈籠？）想不到如今新舊交替，似要取代騰訊做主角的，不是什麼新經濟、高科技、超概念，而正正是中移動。

中資電訊股今年來連消帶打，用行動先行反制美元主導的外圍股市，香港上海兩地5G圍爐，連同聯通中電信決心大到中期息都派得出（後者稱明年會派中期息），再度迎接小靈通世代後的光輝歲月，簡直是A股鐵塔淩雲？

共富小區的示範單位意義極大，除了標誌是4G走出去5G 階段性勝利，提速降費修成正果，更帶頭回A派息突出共富效應，有理由相信小康社會大康國家正在建成，相對應的是，私利行先的南方資本樂園，集資派息自肥曾是恒大的拿手好戲。

但發展才是硬道理，硬發展就是真道理。什麼是硬發展？本欄看來，便是有前無後的通訊環保5G、ESG；國際形勢下Semi、Xiaomi任重道遠也算一半；但機器學習、人工智能向外同時對內帶來威脅，加上政策風向，終究硬不起來，可能要軟了。

正如早廿三十年前舖後居香港廠佬搞上市，當然是受自由市場賓卡教唆，如今獨角獸新創高科企業拉隊港交所打鑼，資本盛宴私募群起給予生態圈溢價，卻一下被打成反派角色，下一階段更要面對不合理的高收入、加強反壟斷和抑制資本無序擴張等的指摘。

根據中資券商「相信是勉為其難地」撰寫的報告，2020年新冠疫情對產業結構有非對稱衝擊，尤其對低附加值、勞動密集型的行業，更是加劇了分化的速度。低收入群體影響更明顯，並且恢復得較慢，導致共同富裕更加迫切。

就業結構上，製造業、建築業等吸納的能力下降，導致農民工向工資較低的第三產業流動。故政策將繼續重視能吸納大量就業的製造業、有利於改善居民生活的高端製造業。市場、政府、社會力量的三次分配體系也將繼續推進。

如果嫌以上分析過於學術性，或TLDR，不妨又參考下深圳券商營業廳投顧小陳在微信的街頭巷尾式談金論股質素。

「政策就不多说了，大家都清楚⋯近期频繁提到的那個共同富裕，第一，一切影响民生的事物都会有改变；第二，一切寡头、垄断的情况都会有改变。」說得斬釘截鐵，馬化騰路過聽見都驚一驚。

「应该说「让一部分人先富起来」这个事情呢，怎麽说呢，它是完成得非常出色，但凡事过犹不及，先富能否带动后富，我跟你说呀，是现在所关注的要点！富起来后把后者的生存空间不断抹杀⋯。」你還怕被割韭菜？現在咱們是揠苗助長。

但實情是，好像又看不到有扶植二、三線企業家上場，還是怕槍打出頭鳥加強版，近日都刻意保持低調，唔躺平都趴低先？《彭博》日前報道稱所謂的新時代社會主義接班人，不補課、不加班、不打機、不追星⋯筆者（及本欄讀者自問）可能真係一樣都做唔到，除非移民...。

至於最想見到的共富示範區版圖，不是北上廣深，而是納入福建，一來福建邦在本港資本市場可謂舉足輕重，二來筆者發現「殺熟」的英文詮釋，曾出現於兩位泉州的大學教授2018年出版的學術文章 ‘Big Data "Kill Cooked" Management Policy Tool Selection‘。證明Kill Cooked此說是經過福建反覆推敲，有中國理論基礎。

「均無貧，和無寡，安無傾。」進一萬步， 則如此看來，虛擬貨幣永世要讓利予數字人民幣，最後又倒牌Bitcoin兩句，「揸下先囉，之前都仲有60k」，做幣做到疑似發達的J邊笑住說邊抽籃神卡，差點要做埋backtest。而他應該未擔心要捐幣創造共富。

久利生

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