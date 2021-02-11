該集團指出，單計香港的電視廣播業務，期內虧損達4.05億元，按年減少21%。直接面向消費者的非廣告收入佔總收入的比例，由去年同期的14%增長至16%。myTV SUPER登記用戶由860萬名，進一步增加至950萬名，增幅為11%；訂購收入增加8%至1.57億元；但是由於投資於原創及優先播論內容，因此由盈轉虧，虧損4400萬元。主打國際市場的OTT平台TVB Anywhere首錄盈利，獲得溢利1200萬元。大台網及電商業務盈利則按年減少48%至1800萬元。

展望將來，TVB稱香港電視廣播和myTV SUPER的廣告業務於短期內仍屬一大挑戰。然而，廣告商對東京奧運會、「聲夢傳奇」節目及推行消費券計劃等近期事件報以正面的迴響，給予他們信心廣告業務恢復增長在望。收購Ztore亦將補充Big Big Shop業務。