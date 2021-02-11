TVB上半年虧損2.84億不派息 廣告收入增三成
文章日期：2021年8月25日 19:19
電視廣播（0511）（TVB）公布6月底止中期業績，雖然在港的廣告收入按年增長31%，達到4.6億元，本集團持續發展直接面向消費者的業務。但是尚未扭轉虧損，除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）仍有1.4億元，按年減少33.33%。期內股東應佔虧損則達2.84億元，按年減少3.1%。其建議不派中期息。
該集團指出，單計香港的電視廣播業務，期內虧損達4.05億元，按年減少21%。直接面向消費者的非廣告收入佔總收入的比例，由去年同期的14%增長至16%。myTV SUPER登記用戶由860萬名，進一步增加至950萬名，增幅為11%；訂購收入增加8%至1.57億元；但是由於投資於原創及優先播論內容，因此由盈轉虧，虧損4400萬元。主打國際市場的OTT平台TVB Anywhere首錄盈利，獲得溢利1200萬元。大台網及電商業務盈利則按年減少48%至1800萬元。
展望將來，TVB稱香港電視廣播和myTV SUPER的廣告業務於短期內仍屬一大挑戰。然而，廣告商對東京奧運會、「聲夢傳奇」節目及推行消費券計劃等近期事件報以正面的迴響，給予他們信心廣告業務恢復增長在望。收購Ztore亦將補充Big Big Shop業務。