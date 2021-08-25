瑞聲：推進車載產品業務 下半年審慎樂觀
文章日期：2021年8月25日 18:38
瑞聲科技（2018）6月投資汽車行業Ibeo，會配合車廠下一代產品開發車載產品，首席財務官郭丹表示，有意將載集團獨有的WLG玻塑混合鏡頭的技術運用在車載鏡頭方面，預計未來2年至3年，集團在該方面的研發開支和人材投入會「大力推進」，亦表示十分重視有關業務。
瑞聲上半年資本開支達25.52億元，全年資本開支約40億元至45億元，按年跌約15%。郭丹表示，集團光學產品已進入成熟產品線，對相關投資亦會減少，上半年研發開支比例不到三分一，預計該方面全年研發開支投入亦相若，去年比重則達四分之一，所以今年整體的資本開支大幅下降。
對於越南疫情過去兩個月對生產進程的影響，投資者關係總監黃美娟表示，因應當地疫情，影響少部分聲學的生產線，6月時工廠生產受到影響，但7月已恢復，目前已趨於正常，期內透過與內地工廠調配產能，相關的影響是可控的，產品亦能如期交付。黃美娟又表示，該情況會延期相關產品在第三季的銷售期。
董事總經理莫祖權則重申對下半年審慎樂觀的看法，認為第二季的毛利跌幅只是反映某一季節和板塊情況，公司會著重繼續研發投入，未來會更著重技術面，以及垂直產業的投資。
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