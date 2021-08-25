是次代價6247萬美元中，約950萬美元以現金償付，其餘5297萬美元由公司以發行新股支付，按交易公布前一天（24日）收市價25.25元計，相當於須發行1634.3萬股股份償付，佔小米已發行股本的0.07%。

另外，集團已於8月3日與Deepmotion Tech的優先股股東賣方簽訂優先股購買協議，Deepmotion Tech的各優先股股東將向小米出售5085.47萬股，佔Deepmotion Tech的28.84%，總代價為1490萬美元，代價以現金支付。

據公告，Deepmotion Tech是一家自動駕駛技術公司，專注於為高級輔助駕駛系統(ADAS)和自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟件解決方案。其2020年度稅前及稅後虧損均為1191.4萬元人民幣，合併資產總額為約1270萬元人民幣。

集團指，目標公司Deepmotion Tech擁有較強的技術儲備和研發能力，為高級輔助駕駛系統(ADAS)和自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的全棧軟件解決方案，能夠增強公司在智能電動汽車業務上的核心技術能力。

於上周，市場傳出中國恒大（3333）向小米出售旗下的恒大汽車（0708）股權，惟其後小米發言人表示，「目前小米集團的確接觸了來自各方面造車團隊進行交流洽談，但集團並未作出任何合作意向的決議。集團不再對市場傳言做任何回應，請一切以官方公告為準。」

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