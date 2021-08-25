上半年，集團錄得收入1646.71億元，按年增加59.5%，毛利293.09億元，按年增加92.1%。

第二季，集團股東應佔溢利82.68億元，勝預期，按年增加83.83%，經調整淨利潤63.22億元，按年增長87.4%。季內，集團錄得收入877.89億元，勝預期，按年增加64%。

次季集團智能手機業務增長強勁，收入及出貨量均創歷史新高。智能手機收入達到591億元，按年增長86.8%；全球智能手機出貨量達到52.9百萬部，按年增長86.8%；IoT與生活消費產品業務收入實現207億元，按年增長35.9%；互聯網服務收入達70億元，創下歷史新高，收入按年增長19.1%。

截至第二季，集團全球互聯網用戶繼續保持高速增長並突破歷史新高，6月份MIUI月活躍用戶數按年增長32.1%至4.54億名。其中，中國大陸月活躍用戶數達到1.24億，按年增長13%。

季內廣告業務收入創下歷史新高，達到45億元，按年增長46.2%。次季遊戲收入達到9億元，按年跌10.7%，主要受到集團與部分遊戲廠商的商業條款有所調整以及去年基數較高的影響。境外互聯網服務收入達到11億元，按年增長96.8%。