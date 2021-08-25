截至六月底集團現金及在款賑面值約487.4億元（人民幣，下同），淨資產負債比率下降至93.7%，現金短債比為1.53倍，以及剔除預收賬款的資產負債率下降至69.9%，「三道紅線」全部達標。集團表示，下半年會繼續主動管理融資及進行創新融資等，而目前集團未有使用商票融資。

集團多元化發展多年，主席郭英成表示，佳兆業的多元化發展十多年，曾走很多彎路，但目前已形成了獨特發展，當中深圳的國際樂園及深圳首家學校都將於九月開業，而醫療亦在不依賴併購下，自身孵化出項目，算略有成就，這些業務包括文體、醫療都會考慮加快分拆。集團又表明，多元化業務每年投資額會保持在15%以內，主力發展以能提升城市更新項目能力的相關業務，如醫療、教育、科技等。

舊改方面，集團預計下半年可轉化的項目三個，可售面積約155.2萬平方米，可售貨值約742.11億元。未來一至兩年可轉化項目可售面積達382.8萬平方米，可售貨值1420.07億元。

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