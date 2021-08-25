許正宇：欣悉金融監管機構推「以接種疫苗取代定期檢測」
文章日期：2021年8月25日 17:38
為建立保護屏障，抵禦新冠肺炎及變異病毒株的威脅，政府早前宣布所有政府僱員已納入「以接種疫苗取代定期檢測」安排。財經事務及庫務局局長許正宇今日表示，欣悉金融監管機構及諮詢機構亦將響應政府呼籲，推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，以營造健康的工作環境，令本港經濟逐步恢復正常運作。
金融管理局已於八月初推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，而證監會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、財務匯報局和金融發展局亦正按其各自的情況，計劃類似政府的「以接種疫苗取代定期檢測」安排。機構的所有僱員，不論其職務、工作性質、工作地點，若未接種第一劑新冠疫苗，須每兩星期在社區檢測中心進行有關2019冠狀病毒病的核酸檢測，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。
許正宇說：「金融監管機構及諮詢機構能夠以身作則，積極鼓勵員工接種疫苗，並推行『以接種疫苗取代定期檢測』安排，建立堅固的屏障以抵禦2019冠狀病毒病及其變異病毒株的威脅，對本港經濟繼續復蘇極有幫助。」。他補充：「事實上，自2019冠狀病毒病疫情以來，香港作為國際金融中心的運作一直大致暢順，且保持長足發展」。他期望除了金融監管機構及諮詢機構僱員外，會有更多金融業界工作人士接種疫苗。
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