金融管理局已於八月初推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，而證監會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、財務匯報局和金融發展局亦正按其各自的情況，計劃類似政府的「以接種疫苗取代定期檢測」安排。機構的所有僱員，不論其職務、工作性質、工作地點，若未接種第一劑新冠疫苗，須每兩星期在社區檢測中心進行有關2019冠狀病毒病的核酸檢測，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

許正宇說：「金融監管機構及諮詢機構能夠以身作則，積極鼓勵員工接種疫苗，並推行『以接種疫苗取代定期檢測』安排，建立堅固的屏障以抵禦2019冠狀病毒病及其變異病毒株的威脅，對本港經濟繼續復蘇極有幫助。」。他補充：「事實上，自2019冠狀病毒病疫情以來，香港作為國際金融中心的運作一直大致暢順，且保持長足發展」。他期望除了金融監管機構及諮詢機構僱員外，會有更多金融業界工作人士接種疫苗。

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