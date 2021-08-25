第二季度，總收入191億元，按年增48.8%，亦高於第一季度36.6%的同比增幅，增長主要來自於線上營銷服務及其他服務（包括電商業務）。第二季線上營銷服務收入按年增156.2%至100億元。包括電商在內的其他服務收入按年增212.9%，第二季度增至20億元。

第二季快手應用每位日活躍用戶日均使用時長度達106.9分鐘，按季及按年分別增長7.7%及

25.2%。

平均日活躍用戶與平均月活躍用戶的比率於第二季度達到57.9%，按季增加1.1個百分點。平均日活躍用戶按年增11.9%至2.932億。

線上營銷服務，第二季收入按年增長156.2%至100億元。

其他服務（包括電商）收入按年增長212.9%至20億元，主要由電商業務推動，電商交易總額達到1,454億元，是去年同期的兩倍。

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