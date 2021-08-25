恒指收市跌33點或0.13%，報25693點，成交金額1633億元，較上日減少4.91%；國指跌22點或0.25%，報9076點。恒生科技指數收報6458點，升0.2%，最多曾升3.49%。

恒指10天線(25740.13點)得而復失。科指昨升穿10天線(現處於6304點)，20天線(6543.01點)今日得而復失。

藍籌30隻升，26隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升6.42%，收報17.24元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.34%，收報227元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；安踏（2020）跌6.83%，收報159.5元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.44%，收報164.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報294元，升5%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報31.15元，跌21.04%。

北水南下合計淨流出7.14億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入34.19億元人民幣，較上日減少35.68%，連續第3日流入，累計流入105.65億元。

午後消息股表現

新世界（0017）57億投得廣州舊改項目，擬配合創科發展。收報37.05元，升0.14%。

海福德（0442）擬與潛在買方訂諒解備忘錄。創52周高，見2.51元，收報1.73元，升147.14%。

合生創展（0754）減中期息17%，增十送一紅股兼啟動5億元回購。收報29.25元，升8.33%。

龍湖（0960）半年多賺17%，息0.47元人幣。收報37.2元，升1.78%。

碧桂園服務（6098）中期多賺六成，續不派息。收報60.2元，升1.18%。

雷蛇（1337）中期轉虧為盈賺3130萬美元，不派息。收報1.89元，升1.07%。

第一太平（0142）中期多賺80%，派息9仙。收報2.68元，升6.77%。

大新銀行（2356）中期多賺17.4%，息0.1元。收報7.63元，升0.13%。

丘鈦科技（1478）上半年銷售盈利同創高，半年多賺七成不派息。收報13.48元，升2.59%。

大新金融（0440）中期按年多賺18.3%，派息0.33元。收報24.15元，升1.26%。

瑞聲科技（2018）中期多賺1.9倍，息0.2元，次季淨利增45%，遜預期。收報46.85元，升2.52%。

華潤醫藥（3320）中期盈利倒退5%，不派中期息。收報3.99元，跌0.5%。

今早及隔晚消息股表現

中梁控股（2772）僅19%來自集中供地城市。收報4.59元，升4.08%。

小米（1810）否認棄用「MI」商標，稱其為集團全球唯一品牌標誌。收報25.35元，升0.4%。

順風清潔能源（1165）出售部分太陽能發電業務，曾飈37%。收報0.158元，升17.91%。

Cathie Wood：對中國的樂觀程度高於悲觀 周一購入京東（9618）ADR。收報294元，升5%。

藥明生物（2269）委任屠鳴為聯席首席財務官兼執行副總裁。收報121.1元，跌0.49%。

中軟國際（0354）與長安汽車簽署戰略合作協議。收報13.34元，跌1.62%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）收報12.98元，無升跌；潤地（1109）收報27.6元，升1.47%；蒙牛（2319）收報43.8元，升0.11%。快手（1024）收報77.5元，跌3.55%。

恒大（3333）又擬蝕讓項目，報道指正以80億暗盤放售元朗和生圍項目，帳面蝕9億。恒大（3333）收報4.56元，升1.79%；恒大物業（6666）收報5.89元，升0.68%；恒大汽車（0708）見52周低6.18元，收報6.37元，跌14.84%；恒騰（0136）收報3.85元，跌3.02%。

旭輝永升（1995）中期多賺65.3%，不派中期息。收報17.16元，升7.92%。

平安好醫生（1833）中期虧損擴大至8.8億人幣，不派息，預期2024年至25年盈虧平衡不變。收報60.05元，跌2.75%。

碧桂園（2007）：滿足三條紅線要求不影響利潤。收報8.42元，升1.57%。

瑞房（0272）羅康瑞︰仍未決定是否分拆新天地。收報1.28元，跌1.54%。

海底撈（6862）中期虧轉盈，賺9452萬，不派息，施永宏辭任執董。收報27.95元，跌2.95%。

H&H國際（1112）中期純利跌30%，息0.37元。收報23.5元，跌0.42%。

金山軟件（3888）中期純利倒退98%，不派息。收報31.15元，跌21.04%。

英皇鐘錶珠寶（0887）：全年同店銷售升幅雙位數，內地分店未來5年增至80間。收報0.214元，跌3.6%。

中國食品（0506）中期盈利增長22.5%，不派中期息。收報2.67元，升3.49%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.56元，收報4.37元，升0.46%；先瑞達醫療（6669）創上市新高，見19.14元，收報18.86元，升7.16%；首創置業（2868）創52周高，見2.73元，收報2.72元，升0.37%；中國水務（0855）創52周高，見7.26元，收報7.24元，升1.54%；康達環保（6136）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升4%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見4.23元，收報4.07元，升3.56%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.57元，收報4.45元，跌0.22%；冠均國際（1629）創52周高，見4.55元，收報4.28元，升14.75%。

破底股方面

破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.72元，收報2.75元，跌0.72%；翰森製藥（3692）見52周低22.2元，收報22.25元，跌1.77%；恒大汽車（0708）見52周低6.18元，收報6.37元，跌14.84%；愛康醫療（1789）見52周低7.97元，收報8.12元，跌11.35%；中國平安（2318）見52周低62.8元，收報63.5元，跌1.09%；招金礦業（1818）見52周低6.08元，收報6.08元，跌2.88%；平保（2318）見52周低62.8元，收報63.5元，跌1.09%；寶寶樹集團（1761）見52周低0.81元，收報0.82元，跌3.53%。

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