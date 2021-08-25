新世界57億投得廣州舊改項目 擬配合創科發展
文章日期：2021年8月25日 15:10
新世界（0017）公布，旗下新世界中國投得廣州海珠區南箕村舊城改造項目，總可建樓面面積約65萬平方米，將發展為匯聚創新科技、創意文化及高級商業服務的綜合項目，創建大灣區創科產業區，投資額預計約48億元人民幣（約57億港元）。
新世界表示，預計於9月與廣州市海珠區聯星村（南箕社及東方紅社）簽訂合作框架協議，合作參與海珠區南箕村舊城改造，成為繼荔灣山村舊改後，集團於廣州核心區的第二個舊改項目。南箕村舊改項目位於海珠區西南部，項目總可建樓面面積約 65 萬平方米，將配合海珠創新灣創科產業定位發展。集團指，海珠創新灣是未來廣州市海珠區經濟的要增長區域，預計至2035年，該區新興產業將佔地區生產總值比重超過50%。
新世界中國近年積極在大灣區部署，參與區內多元發展及舊城改造，包括發展廣州珠江新城核心商業區地標廣州周大福金融中心。公司目前於大灣區土地儲備約300萬平方米，其中舊改項目有7個，除了廣州海珠區南箕村之外，還包括深圳南山區西麗項目、廣州荔灣區山村項目、廣州增城區塔崗村項目，以及廣州增城區荔城街夏街村項目等。
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