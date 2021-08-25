新世界表示，預計於9月與廣州市海珠區聯星村（南箕社及東方紅社）簽訂合作框架協議，合作參與海珠區南箕村舊城改造，成為繼荔灣山村舊改後，集團於廣州核心區的第二個舊改項目。南箕村舊改項目位於海珠區西南部，項目總可建樓面面積約 65 萬平方米，將配合海珠創新灣創科產業定位發展。集團指，海珠創新灣是未來廣州市海珠區經濟的要增長區域，預計至2035年，該區新興產業將佔地區生產總值比重超過50%。

新世界中國近年積極在大灣區部署，參與區內多元發展及舊城改造，包括發展廣州珠江新城核心商業區地標廣州周大福金融中心。公司目前於大灣區土地儲備約300萬平方米，其中舊改項目有7個，除了廣州海珠區南箕村之外，還包括深圳南山區西麗項目、廣州荔灣區山村項目、廣州增城區塔崗村項目，以及廣州增城區荔城街夏街村項目等。

其他報道

滬深三大指數三連升 兩市成交額連續26日破萬億人幣

海福德擬與潛在買方訂諒解備忘錄

【有片：選股王】恒生科指曾升逾3% 趁低撈可留意同程藝龍

合生創展減中期息17% 增十送一紅股兼啟動5億元回購

彭博社：華爾街資深人士接觸內地官員 冀了解中國近期的舉措

龍湖半年多賺17% 息0.47元人幣

碧桂園服務中期多賺六成 續不派息

雷蛇中期轉虧為盈賺3130萬美元 不派息

第一太平中期多賺80% 派息9仙

中國太平：全年壽險增長冀跑贏市場

大新銀行中期多賺17.4% 息0.1元