加上，作為戰略股東，在未來收購上亦能搶佔先機，或進一步資本合作的可能，故願意作出此方面的投資。

至於上半年首錄商業運營服務收入1.4億元人民幣，集團管理層表示，目標五年內營收破100億元，此前公司已與母企碧桂園（2007）簽訂物業租賃及商業管理服務等框架協議，分別向碧桂園控股及其附屬公司以及彼等的30%受控公司承租商業物業及提供商業管理服務，有助提升集團的全價值鏈運營服務水平，並將產生良好的協同效益，同時拓寬集團收入來源，從而產生穩定的收入，增加總收益及提升盈利能力。

集團又在業績會上披露，會主動發展物業機械人，將自主研發及設計，並與上下游廠商合作，第一階段將有三款產品，未來希望機械人的引入能提升20%的效率，未來機械人預計可以替代50%左右的人工。

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