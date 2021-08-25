恒生科技指數早段曾經升逾3%，半日微跌。不過若然想趁低撈科網股，可以留意在線旅遊股。內地加強互聯網平台監管，在線旅遊平台大數據殺熟、強制交易、信息泄露等都受到關注。攜程旗下的攜程旅遊應用程序，早前被工信部要求整改。

此外，內地暑假旅遊旺季遇上疫情再起，旅遊業復蘇受到打擊，原本火爆的團體遊、跨省遊和自由行市况出現退訂潮。不過，面對多重利淡打擊，攜程（9961）的股價月初已拒跌回升，10天線升穿20天線，走勢回穩。公司尚未公布中期業績，對股價埋下隱憂。短線不妨留意股價同樣回穩並已交出一份表現不俗的中期成績表的同程藝龍（0780）。

同程藝龍今年上半年收入增加70%，得益於嚴格的成本控制及輕資產的運營模式，經調整盈利淨額上升1.5倍。瑞銀認為同程藝龍第二季業績穩固。該行指，第三季內地旅遊市場受到疫情影響面臨挑戰，但假設可以迅速受控，預期國慶黃金周將釋放積壓需求，同程藝龍第四季收入回復增長。瑞銀維持該股買入評級，目標價由24元降至22元。走勢上，該股昨天升穿16元，動力持續改善，惟料17.5元會有阻力。入市倘低收10天線宜先離場。

劉思明

投資版副主編