集團中期的核心稅後利潤率為13.6%，較2020年同期的14.6%跌1個百分點；核心權益後利潤率為10.2%，較2020年同期10.3%跌0.1個百分點，主要為本年營業額提升，以及費用、分佔合營及聯營企業業績、稅金變動的綜合影響所致。

集團中期營業額按年增長18.5%至606.2億元，中期整體毛利率為27.7%，較2020年中期的30.8%跌3.1個百分點﹔其中物業發展業務營業額按年增14.6%至518.4億元，中期物業發展業務結算毛利率為23.4%，較2020年中期的27.2%跌3.8個百分點﹔物業投資業務租金收入按年增長42.4%至47.8億元。

截至六月底，集團綜合借貸為1,918.2億元，在手現金994.7億元。淨負債率46%﹔剔除預收款後的資產負債率為68.3%﹔剔除預售監管資金及受限資金後，現金短債比為3.91倍。期內平均借貸成本為年利率4.21%，平均貸款年限為6.18年，一年內到期的債務181.4億元，佔總債的9.5%。

此外，集團委任現年39歲的陳序平為執董，即日生效。陳序平為集團副總裁，兼任地產航道總經理等。自2008年加入集團曾擔任成都龍湖總經理。

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