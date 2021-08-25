碧服中期收入按年升84.3%至115.598億元，毛利率下降3.8個百分點至約33.4%。主要因城市服務併表、疫情社保減免政策的取消等偶發性因素的影響造成毛利率下降，剔除城市服務及本期新增的商業運營服務業務分部因素後，毛利率則由2020年同期約37.3%下降1.1個百分點至約36.2%。

當中物業管理服務收入按年增30.5%至約51.723億元，毛利率下降4.6個百分點至約33.6%；社區增值服務收入按年增132%至約13.983億元，毛利率上升0.3個百分點至約66.2%；非業主增值服務收入按年升56.9%至約10.583億元，毛利率上升4.1個百分點至約50.4%。

至於「三供一業」業務，集團於2018年成立合資公司，開始進入「三供一業」中的物業管理及供熱的分離移交改革領域。截至中期的「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約為8520萬平方米；供熱業務的收費管理面積約為4230萬平方米。期內，物業管理業務收入約9.243億元；供熱業務收入約為6.596億元。

此外，城市服務實現收入則約20.95億元，商業運營管理業務分部實現總收入約1.4億元。

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