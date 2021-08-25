期內，周邊設備及電腦系統業務迅速增長，帶動的硬件業務按年增長77.0%至6.773億美元。

軟件方面，總賬戶數目按年增長50.0%至約1.5億個，每月活躍用戶增長超過51.4%。有關增長主要由於遊戲、電競及直播活動增加，推動軟件產品平台強勁增長。

服務業務（包括Razer Gold虛擬信用積分及Razer Fintech）按年增長13.8%至7,280萬美元。毛利率為41.9%，對集團的毛利貢獻為15.0%。

RAZER FINTECH上半年按年增長79.5%至32億美元，主要受到電商市場購物、食品送遞和電子錢包充值帶動。商戶採用方面，按年增長88.6%至超過60,000個商戶，涵蓋零售業、餐飲業以及專業╱商業服務。

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