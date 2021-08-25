程永紅表示，上半年個險渠道的長期保障型保費佔比超過35%，為新業務價值的主要來源，另外銀保渠道的5年期以上期繳佔比為23.9，按年上升5.9個百分點，其中10年期以上期繳保費佔比為13.6%，按年上升10.8個百分點。代理人數按年上升1.94%，程永紅指將繼續增加代理人手。

近期中國內地多間公司出現債券問題，市場關注險企的資產質量，投資管理部總經理吳松表示，該行持投資高信用評級固定收益產品，有效防範違約風險。財務會計部總經理石盛林則指出，今年上半年資產減值提撥主要來自金融資產減值，有7.3億港元，主要是去年受新冠肺炎疫情影響暴露投資風險的項目，在今年延續，基於審慎提撥。另外有4.7億港元提撥來自投資性物業，主要是因為響應減值國家減租免租政策，不過物業主要位於一、二線城市核心地段，經營環境沒有大幅變化，認為物業貶值影響只是暫時性。