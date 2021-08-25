期內淨利息收入升5.8%至19.63億元；淨息差經歷去年大幅波動後，中期淨息差1.74%，較2020年同期1.66%，改善0.08個百分點。

淨服務費及佣金收入按年升10.9%至6.42億元，集團指收入改善主要來自財富管理業務（包括經紀業務、基金分銷及外匯業務均表現理想）。營運支出增加4.3%。與去年底相比，員工人數相對穩定。

大新銀行表示，經歷了非常困難的2020年上半年後，信貸減值支出下降68%至1.17億元，改善原因廣泛，企業及零售銀行業務以及澳門及中國內地附屬銀行的信貸質素均有改善。雖然若干業務附帶較高之信貸風險，例如個人無抵押借貸，期內整體貸款組合信貸質素相對穩健及持續改善。

大新銀行中期的綜合普通股權一級資本及整體綜合資本充足率分別為14.2%及18%，分別各升0.4個百分點。

集團指，2021年上半年主要市場的經濟狀況大幅改善，但經濟強勁復甦的部分原因在於去年同期生產總值大幅收縮導致基數偏低所致。因此，年初至今營商環境及氣氛雖見好轉，實質並未如生產總值強勁增長預示般樂觀，預料下半年情況將維持大致相同。

雖然預期經濟將持續復蘇，但恢復步伐較上半年有所放緩，貸款需求料會持續相對低迷。隨著信貸質素逐步提升，預期下半年信貸風險偏好持續向好。

倘貸款需求突然增加，集團的貸款業務可望錄得更快增長。

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