恒指20天線(26020.43點)前受阻，10天線(25734.17點)半日得而復失。科指仍高於10天線(6302.07點)，20天線(6542.04點)得而復失。

藍籌24隻升，30隻下跌，4隻無升跌。信義光能（0968）升4.44%，收報16.92元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.34%，收報227元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；安踏（2020）跌5.55%，收報161.7元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.56%，收報163.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報607元，升5.2%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報31.05元，跌21.29%。

北水南下合計淨流出6.02億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入20.74億元人民幣，較上日減少60.97%，連續第3日流入，累計流入92.21億元。

工商時報：台積電擬上調晶圓代工價格，明年升至少10%。晶片股個別發展，中芯國際（0981）收報23.9元，跌0.62%；華虹半導體（1347）收報44元，跌0.56%；ASM PACIFIC（0522）收報92元，跌0.38%；晶門半導體（2878）收報0.94元，無升跌。

中梁控股（2772）僅19%來自集中供地城市。收報4.48元，升1.59%。

小米（1810）據報放棄「MI」品牌Logo，內地網民：200萬Logo白做了。小米收報25.15元，跌0.4%。

順風清潔能源（1165）出售部分太陽能發電業務，曾飈37%。收報0.156元，升16.42%。

Cathie Wood：對中國的樂觀程度高於悲觀 周一購入京東（9618）ADR。京東收報289.8元，升3.5%。

藥明生物（2269）委任屠鳴為聯席首席財務官兼執行副總裁。收報121.4元，跌0.25%。

中軟國際（0354）與長安汽車簽署戰略合作協議。收報13.32元，跌1.77%。

多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報45.25元，跌0.98%；中國人壽（2628）收報12.94元，跌0.31%；潤地（1109）收報27.05元，跌0.55%；蒙牛（2319）收報44元，升0.57%；小米收報25.15元，跌0.4%；碧桂園服務（6098）收報60.8元，升2.18%；華潤萬象（1209）收報41.3元，升0.24%；花樣年（1777）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；快手（1024）收報78.3元，跌2.55%；龍湖（0960）收報36.65元，升0.27%；奈雪的茶（2150）收報10.28元，升4.15%；農夫山泉（9633）收報38.85元，跌4.07%；電視廣播（0511）收報6.95元，升2.51%。

恒大（3333）又擬蝕讓項目，報道指正以80億暗盤放售元朗和生圍項目，帳面蝕9億。恒大（3333）收報4.4元，跌1.79%；恒大汽車（0708）見52周低6.79元，收報6.91元，跌7.62%；恒大物業（6666）收報5.86元，升0.17%；恒騰（0136）收報3.72元，跌6.3%。

旭輝永升（1995）中期多賺65.3%，不派中期息。收報17.08元，升7.42%。

味丹國際（2317）半年多賺76%，中期息增四成。收報0.74元，無升跌。

平安好醫生（1833）中期虧損擴大至8.8億人幣，不派息，預期2024年至25年盈虧平衡不變。收報60.35元，跌2.27%。

碧桂園（2007）：滿足三條紅線要求不影響利潤。收報8.34元，升0.6%。

瑞房（0272）羅康瑞︰仍未決定是否分拆新天地。收報1.26元，跌3.08%。

復星國際（0656）上半年多賺一倍，不派息。收報9.91元，升1.02%。

海底撈（6862）中期虧轉盈，賺9452萬，不派息，施永宏辭任執董。收報27.95元，跌2.95%。

中國飛機租賃（1848）上半年少賺8.7%，派息按年少25%至0.15元。收報5.45元，無升跌。

H&H國際（1112）中期純利跌30%，息0.37元。收報23.45元，跌0.64%。

同方友友（1868）中期虧損擴大至1.7億人幣。收報0.48元，無升跌。

中國太平（0966）上半年總保費增長4.5%，中期多賺78%不派息。收報11.62元，跌0.34%。

金山軟件（3888）中期純利倒退98%，不派息。收報31.05元，跌21.29%。

富力（2777）大削派息，李思廉︰安全為主，望股東俾少少耐性。收報6.62元，跌1.05%。

葉氏化工（0408）：下半年毛利率料受壓，洋紫荊油墨明年上半年上市。收報4.55元，跌5.8%。

英皇鐘錶珠寶（0887）：全年同店銷售升幅雙位數，內地分店未來5年增至80間。收報0.21元，跌5.41%。

中國食品（0506）中期盈利增長22.5%，不派中期息。收報2.61元，升1.16%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.56元，收報4.28元，跌1.61%；首創置業（2868）創52周高，見2.73元，收報2.72元，升0.37%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.15元，收報4.13元，升5.09%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.57元，收報4.45元，跌0.22%。

破底股方面

破底股包括，恒大汽車（0708）見52周低6.79元，收報6.91元，跌7.62%；招金礦業（1818）見52周低6.16元，收報6.16元，跌1.6%；翰森製藥（3692）見52周低22.25元，收報22.55元，跌0.44%。

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