瑞聲科技中期多賺1.9倍 息0.2元 次季淨利增45% 遜預期
文章日期：2021年8月25日 12:02
瑞聲科技（2018）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利錄9.21億元人民幣(下同)，按年大增187.38%，每股基本盈利0.76元，每股股息0.2港元，按年增一倍。
期內，集團錄得收入86.09億元，按年增加9.9%；毛利24.5億元，按年增加32.8%，毛利率28.1%，按年增加4.9個百分點。
單計第二季，集團淨利錄3.89億元，低於市場預期，按年增加45.2%；收入43.17億元，符預期，按年增加0.9%；毛利10.78億元，按年增加8.3%，毛利率25%，遜預期，按年增加1.7個百分點。
業務分部表現方面，上半年集團聲學業務實現收入為41億元，按年增長24.3%，毛利率為33%，按年提升6.7個百分點。第二季，聲學業務收入為20億元，按年上漲7.0%，毛利率為28.4%，按年提升2.0個百分點。
上半年光學業務收入15億元，按年增長137.1%，毛利率為24.7%， 按年提升12.4個百分點。第二季，光學業務收入按年上漲112.3%至8.07億元，毛利率同比提升8.2個百分點至22%。
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