港元現報7.7844元升值32點子，曾貶值最多15點子，報7.7891元，亦曾升值最多50點子，報7.7826元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.03753%；1星期HIBOR無升跌報0.04161%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.37點子至0.14184%；6個月期HIBOR升0.41點子至0.25233%；12個月期HIBOR升0.44點子至0.35419%。

美元指數現報93.035升值0.142點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.08438%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0188%，終止連續1日擴闊，利差是2021年8月17日後最低，當日差距為-0.019%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2021年8月23日，當日利差報-0.0153%。

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