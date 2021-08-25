集團執董兼聯席總裁何建亦強調，公司不會購買成本太高或競爭激烈的「地王」項目，又會繼續多元化投資，如產城結合、商業或收購等多渠道發展。

至於近期有內房龍頭企業出現流動性問題，游思嘉表示，集團的融資渠道分別為開發貸、非銀及美元債等，截至六月底的商票規模僅得4億元，較去年底6億元再減少，亦一直按時兌付。

他認為，頭部房企的事件影響到特別境外美元債，是單B評級的債券，暫時境外發債的窗口不會太快重新啟動，房企亦比較被動，故集團下半年需要償還的美元債擬以自身現金支付，且公司境外美元債的亦處非常可控的水平，或待明年境外美元債窗口重啟再考慮發債，會繼續密切留意。

三道紅線方面，集團目前為「黃檔」企業，下半年會積極減槓桿、穩債務，並將境外364票據餘額減低不少於2億美元，12個月內將境外364票據存量減至佔境外債務比例25%。截至中期集團淨負債率由去年底的65.8%降至56.1%、資產負債率由去年底的79.9%降至79.3%、現金短債比中，若按非受限現金短債比為1.2倍，若包含受限現金短債比為1.5倍。

談到中期的少數股東權益再升，游思嘉表示，以長三角為發展中心的房企，多以招拍掛或收併購為主，較少老城改造，故合作比例會較其他區域高，目前集團比例約為四六比，但隨著利潤結轉，這部分將會改為五五比。

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