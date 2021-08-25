中梁控股：僅19%來自集中供地城市
文章日期：2021年8月25日 10:47
內房調控政策日益嚴謹，包括「三道紅線」及兩集中供地等。中梁控股（2772）執董、首席財務官及副總裁游思嘉指出，集團上半年拿地總額408億元人民幣（下同）中，高達81%來自非集中供地的城市，平均溢價率僅25%，僅約19%來自集中供地政策的二線城市，故對集中供地城市依賴不高，且這些限價的項目亦不一定會併表，故對公司的利潤影響及風險影響不大，但會繼續密切觀察政策發展。
集團執董兼聯席總裁何建亦強調，公司不會購買成本太高或競爭激烈的「地王」項目，又會繼續多元化投資，如產城結合、商業或收購等多渠道發展。
至於近期有內房龍頭企業出現流動性問題，游思嘉表示，集團的融資渠道分別為開發貸、非銀及美元債等，截至六月底的商票規模僅得4億元，較去年底6億元再減少，亦一直按時兌付。
他認為，頭部房企的事件影響到特別境外美元債，是單B評級的債券，暫時境外發債的窗口不會太快重新啟動，房企亦比較被動，故集團下半年需要償還的美元債擬以自身現金支付，且公司境外美元債的亦處非常可控的水平，或待明年境外美元債窗口重啟再考慮發債，會繼續密切留意。
三道紅線方面，集團目前為「黃檔」企業，下半年會積極減槓桿、穩債務，並將境外364票據餘額減低不少於2億美元，12個月內將境外364票據存量減至佔境外債務比例25%。截至中期集團淨負債率由去年底的65.8%降至56.1%、資產負債率由去年底的79.9%降至79.3%、現金短債比中，若按非受限現金短債比為1.2倍，若包含受限現金短債比為1.5倍。
談到中期的少數股東權益再升，游思嘉表示，以長三角為發展中心的房企，多以招拍掛或收併購為主，較少老城改造，故合作比例會較其他區域高，目前集團比例約為四六比，但隨著利潤結轉，這部分將會改為五五比。
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