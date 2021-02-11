恒指今早高開202點或0.79%，報25930點，成交金額48億元；國指今早高開92點或1.02%，報9190點。恒生科技指數開市報6609點，升2.54%。恒指重上10天線(25763.74點)，暫受制於20天線(26035.21點)；科指則升穿20天線(6550點)。