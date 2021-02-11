恒指今早高開202點重上10天線 科指升穿20天線
文章日期：2021年8月25日 09:29
恒指今早高開202點或0.79%，報25930點，成交金額48億元；國指今早高開92點或1.02%，報9190點。恒生科技指數開市報6609點，升2.54%。恒指重上10天線(25763.74點)，暫受制於20天線(26035.21點)；科指則升穿20天線(6550點)。
藍籌28隻升，27隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升4.8%，報11.8元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.51%，報231.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點；中移動（0941）跌3.25%，報49.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報4.81元，升14.8%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報37.05元，跌6.08%。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報46.05元，升0.77%；中國人壽（2628）開市報13元，升0.15%；潤地（1109）開市報27.1元，跌0.37%；蒙牛（2319）開市報43.1元，跌1.49%；小米（1810）開市報25.7元，升1.78%；碧桂園服務（6098）開市報61.5元，升3.36%；華潤萬象（1209）開市報41.8元，升1.46%；花樣年（1777）開市報0.71元，無升跌；快手（1024）開市報83元，升3.3%；龍湖（0960）開市報36.1元，跌1.23%；奈雪的茶（2150）開市報9.87元，無升跌；農夫山泉（9633）開市報39.8元，跌1.73%；電視廣播（0511）開市報7元，升3.24%。
恒大（3333）又擬蝕讓項目，報道指正以80億暗盤放售元朗和生圍項目，帳面蝕9億。恒大（3333）開市報4.5元，升0.45%；恒大汽車（0708）開市報7.55元，升0.94%；恒騰（0136）開市報4.03元，升1.51%；恒大物業（6666）開市報5.9元，升0.85%。
中軟國際（0354）：與長安汽車簽署戰略合作協議。開市報14元，升3.24%。
旭輝永升（1995）中期多賺65.3%，不派中期息。開市報16.3元，升2.52%。
味丹國際（2317）半年多賺76%，中期息增四成。無成交，報0.74元。
平安好醫生（1833）中期虧損擴大至8.8億人幣，不派息，預期2024年至25年盈虧平衡不變。開市報61.75元，無升跌。
碧桂園（2007）：滿足三條紅線要求不影響利潤。開市報8.4元，升1.33%。
瑞房（0272）羅康瑞︰仍未決定是否分拆新天地。開市報1.29元，跌0.77%。
復星國際（0656）上半年多賺一倍，不派息。開市報10元，升1.94%。
海底撈（6862）中期虧轉盈，賺9452萬，不派息，施永宏辭任執董。開市報28.75元，跌0.17%。
中國飛機租賃（1848）上半年少賺8.7%，派息按年少25%至0.15元。無成交，報5.45元。
H&H國際（1112）中期純利跌30%，息0.37元。開市報23.6元，無升跌。
同方友友（1868）中期虧損擴大至1.7億人幣。無成交，報0.48元。
中國太平（0966）上半年總保費增長4.5%，中期多賺78%不派息。開市報12元，升2.92%。
金山軟件（3888）中期純利倒退98%，不派息。開市報37.05元，跌6.08%。
富力（2777）大削派息，李思廉︰安全為主，望股東俾少少耐性。開市報6.68元，跌0.15%。
葉氏化工（0408）：下半年毛利率料受壓，洋紫荊油墨明年上半年上市。無成交，報4.83元。
英皇鐘錶珠寶（0887）：全年同店銷售升幅雙位數，內地分店未來5年增至80間。開市報0.225元，升1.35%。
中國食品（0506）中期盈利增長22.5%，不派中期息。開市報2.7元，升4.65%。
破頂股表現
破頂股包括，太平洋航運（2343）創52周高，見3.97元，開市報3.97元，升1.02%。
其他報道
港股ADR升182點 夜期高水8點 小米、蒙牛、潤地、中人壽等業績