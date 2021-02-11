港股ADR升182點 夜期高水8點 小米、蒙牛、潤地、中人壽等業績
文章日期：2021年8月25日 08:54
美股向上，港股ADR升182點或0.7%，報25909點，即月恒指夜期升98點，高水8點，報25736點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.23%，折合報487.26元；阿里巴巴（9988）升0.4%，折合報167.16元；美團（3690）升3.47%，折合報229.49元；匯控（0005）升0.29%，折合報41.87元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.65元。
道期現升0.025%；標期現跌0.005%；納期現升0.02%。日股現升0.48%，韓股現升0.22%，澳股現升0.45%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，瑞聲（2018）、中國人壽（2628）、潤地（1109）、蒙牛（2319）、小米（1810）、碧桂園服務（6098）、華潤萬象（1209）、花樣年（1777）、快手（1024）、龍湖（0960）、奈雪的茶（2150）、農夫山泉（9633）、電視廣播（0511）等。
恒大（3333）又擬蝕讓項目，報道指正以80億暗盤放售元朗和生圍項目，帳面蝕9億。
旭輝永升（1995）中期多賺65.3%，不派中期息。
味丹國際（2317）半年多賺76%，中期息增四成。
平安好醫生（1833）中期虧損擴大至8.8億人幣，不派息，預期2024年至25年盈虧平衡不變。
碧桂園（2007）：滿足三條紅線要求不影響利潤。
瑞房（0272）羅康瑞︰仍未決定是否分拆新天地。
復星國際（0656）上半年多賺一倍，不派息。
海底撈（6862）中期虧轉盈，賺9452萬，不派息，施永宏辭任執董。
中國飛機租賃（1848）上半年少賺8.7%，派息按年少25%至0.15元。
H&H國際（1112）中期純利跌30%，息0.37元。
同方友友（1868）中期虧損擴大至1.7億人幣。
中國太平（0966）上半年總保費增長4.5%，中期多賺78%不派息。
金山軟件（3888）中期純利倒退98%，不派息。
富力（2777）大削派息，李思廉︰安全為主，望股東俾少少耐性。
葉氏化工（0408）：下半年毛利率料受壓，洋紫荊油墨明年上半年上市。
英皇鐘錶珠寶（0887）：全年同店銷售升幅雙位數，內地分店未來5年增至80間。
中國食品（0506）中期盈利增長22.5%，不派中期息。
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