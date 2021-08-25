強勁業績推動美股再創新高，道指連升3日，而標指、納指則連升4日並齊創即市及收市新高，標指曾高見4492.81點，納指則高見15034.89點。經濟信心改善，加上中國成功控制疫情，提振對需求復蘇的樂觀預期價續向上，紐約期油升2.9%，布蘭特期油升3.3%，推高油股。