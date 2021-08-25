標指、納指再創新高 道指連升3日升30點
文章日期：2021年8月25日 08:15
強勁業績推動美股再創新高，道指連升3日，而標指、納指則連升4日並齊創即市及收市新高，標指曾高見4492.81點，納指則高見15034.89點。經濟信心改善，加上中國成功控制疫情，提振對需求復蘇的樂觀預期價續向上，紐約期油升2.9%，布蘭特期油升3.3%，推高油股。
道瓊斯工業平均指數收漲30點，升幅0.09%，報35366點。標普500指數收漲6點，升幅0.15%，報4486點。納斯達克綜合指數收漲77點，或0.52%，報15019點。
高盛升1.77%，報408.56美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而家得寶跌0.87%，報324.9元，拖低道指18點。
科技股方面，蘋果收市報149.62元，跌0.06%，谷歌母公司Alphabet收市報2825.23元，升0.87%，亞馬遜收市報3305.78元，升1.22%，Facebook收市報365.51元，升0.59%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報471點。德國DAX指數收漲0.34%，報15905點；法國CAC 40指數跌0.29%，報6664點；英國富時100指數收漲0.24%，報7125點。