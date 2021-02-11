截至今年6月底止，拼多多的年度活躍買家數達到8.499億，單季新增2610萬；遠勝昨天京東（9618）公布的5.319億，亦緊貼阿里巴巴（9988）來自中國市場的9.12億。而拼多多的平均月活躍用戶數達7.385億，佔年活躍買家數的87%。

拼多多管理層在電話會議上表示，電商是一個非常大的行業，例如短視頻等擁有巨大用戶基數的平台要進入此行業，是很正常的事。公司亦明顯感受同業及競爭的增加，更預期未來會繼續加大。不過電商平台用戶的需求多變，有見平台的活躍買家數增長放緩，內部亦不斷討論公司發展方向，相信當中會面對不少困難，但強調中國市場有不少機會。

面對中央推出對數據安全的監管，管理層認為法規對所有涉及數據的公司帶來參照，雖然中短期影響公司的商業模式，不過長期而言對整個行業甚至消費者也帶來利益。

拼多多開市初段升近一成半，暫報92.8美元。