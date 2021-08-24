在「三道紅線」收緊融資的政策下，富力地產中期繼續減債的大方向，上半年總債務再縮184億元，淨負債率較去年底的130%，下跌7個百分點至123%。集團目標是今年年底將淨負債率降至100%水平，至少完成此條紅線達標，未來兩年繼續每年完成一條紅線，至2023年全完達標。

問到如中國恒大（3333）的債務危險可有影響行業對外融資，集團指出，外圍因素「多多少少都有影響發行量及利息成本」，但並非公司可控的情況。而本身減債完成「三道紅線」亦需要時間執行，暫時集團除了在土儲方面非常審慎，因目前土儲多達5552萬平方米，已足夠未來四至五年發展，故主力徘徊在加快賣樓結帳收款，增強現金流，以及本身債務結構都需借新還舊等，都會影響到本身減債時間速度。李思廉又透露，目前富力的商票規模僅三十多億元。

集團中期毛利率按年跌11.2個百分點至22.3%，主要因調整平均售價以加快賣樓。問到早前內地推出限制房價下跌的「限跌令」對往後銷售影響時，李思廉表示，現時減價賣的都是舊貨，庫存多為車位及商舖，不在限制之列，加上限跌令亦只在部分城市實行，非全國城市，故對公司影響不大。他又預期，富力全年毛利率會回到25-30%水平。

至於舊改方面，集團表示會繼續轉化更多的城市更新項目，未來兩至兩年半目標轉化可售建築面積約800萬平方米的土儲，市值約2400億元，當中今明兩年望各轉化一半。

記者：方楚茵