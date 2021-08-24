平安好醫生：預期2024年至25年盈虧平衡不變
文章日期：2021年8月24日 18:40
平安好醫生（1833）上半年虧損按年增加3.11倍至8.79億元，首席財務官葉瀾表示，該行戰略投入和業務發展，與管理層的預期一致，預期會在2024年至2025年達到盈虧平衡，今年和明年都會是戰略投入期。去年年中以來，該行在產品、渠道和能力加強戰略投入，短期內會反映在虧損，但已有一定的成效。
葉瀾表示，該行的戰略投入方向，包括在企業健康管理渠道拓展、醫生管理、互聯醫院、健康管理、新建保險事業部，以及技術升級等，今年投入有所增加。平醫期內毛利率為26.8%，按年減少3.1個百分點，葉瀾解釋是主要是因為在主營業的醫療服務，相比於去年疫情期間影響，會員類產品如體檢等，服務履約率逐漸回升令增加成本，不過此會改善用戶體驗，帶動用戶重複購買增長。另外，今年為客戶購買首個會員類產品提供優惠，帶動付費用戶增長。
互聯網醫院業務方面，主席兼首席執行官方蔚豪表示，去年疫情下互聯網醫院得到國家衛健委和醫保局關注，該行目前已有11間自建的互聯網醫院，加上與線下醫院的共建有205間，為合作醫院起預診和分診功能，亦有助康復管理，互聯院醫院整體推進順利。
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