葉瀾表示，該行的戰略投入方向，包括在企業健康管理渠道拓展、醫生管理、互聯醫院、健康管理、新建保險事業部，以及技術升級等，今年投入有所增加。平醫期內毛利率為26.8%，按年減少3.1個百分點，葉瀾解釋是主要是因為在主營業的醫療服務，相比於去年疫情期間影響，會員類產品如體檢等，服務履約率逐漸回升令增加成本，不過此會改善用戶體驗，帶動用戶重複購買增長。另外，今年為客戶購買首個會員類產品提供優惠，帶動付費用戶增長。

互聯網醫院業務方面，主席兼首席執行官方蔚豪表示，去年疫情下互聯網醫院得到國家衛健委和醫保局關注，該行目前已有11間自建的互聯網醫院，加上與線下醫院的共建有205間，為合作醫院起預診和分診功能，亦有助康復管理，互聯院醫院整體推進順利。

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