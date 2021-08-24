復星國際上半年多賺一倍 不派息
文章日期：2021年8月24日 18:10
復星國際 （0656） 公布中期業績，截至今年6月底，總收入按年上升11%至704.1億元 ( 人民幣，下同 ) ，產業運營利潤為56.9億元，同比增長40%。股東之利潤則同比上升1倍至40.6億元，每股盈利為0.48元，按年升1倍，維持不派中期息。
當中，集團的健康板塊包括復星醫藥、國藥控股等佔集團股東利潤為12.15億元，同比多賺2.34倍。快樂板塊包括復星旅文等拖累，虧損11.68億元。富足板塊包括保險及資管同比增1倍至24.11億元，以鋼鐵與礦產資源為主的智造板塊亦升80.7%至16.29億元。
集團表示，產業運營經受到了全球疫情的嚴峻考驗，正在走出疫情影響，逐步恢復增長。期內，集團擬成立基於mRNA技術平台的復星醫藥與BioNTech中國合資公司，復星時尚集團簽約併購意大利知名女鞋品牌Sergio Rossi等產業協同和交易。集團預計下半年的各項財務及運營指標將持續穩健復蘇。
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