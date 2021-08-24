碧桂園：滿足三條紅線要求不影響利潤
文章日期：2021年8月24日 18:24
碧桂園（2007）副總裁兼首席財務官伍碧君在今午的業績發布會上表示，政府要求內地房地產公司在2023年6月份達到三條紅線轉綠，集團是通過資產營運管控達致目標，無需進行縮表，料不會對經營狀況有很大影響。總裁莫斌表示，隨著項目質量提升，整體毛利率會從20%至25%，逐步改善過來。
伍碧君指出，集團自2018年度起，已經著手在經營上調整，因此在滿足三條紅線方面，不見得對利潤有影響，其可以繼續從大量土地儲備著手發展並取得利潤，而最近見到簽約銷售的項目毛利率已經回升。在內地推出一系列政策管控房地產市場下，他們會更審慎去融資，會選擇更優質資產，銀行在了解到集團的系統可以跟進每個項目的情況下，亦對他們有信心，集團所獲的授信未見大變化，融資成本更降低17個基點。回款率方面只是略降至90%。
在本業方面，莫斌稱，集團在上半年已出資884億元人民幣去增加土地儲備，未來會依照當期情況作動態調整。在上半年首批22城集中供地中，集團亦以171億元人民幣共獲取14塊土地。他認為，隨著內地推動城鎮化，加上集團從一線到六線城市均衡布局，料可以長期在適應三、四線城市發展。
在新業務包括機械人、農業及創投業務方面，常務副總裁程光煜說，在機械人研發方面投入未有超過60億元人民幣，料該等新業務會為集團帶來更大營業空間，可見將來機械人及相關餐廳業務會帶來盈利，創投業務更已經有利可圖。現時運用機械人的施工率只有30%，他們希望可以去到70%，料建築機械人、BIM等系列業務明年可以全面盈利，每幢樓建造時亦可以控制費用。
因應內地提出共同富裕，莫斌稱，集團主席楊國強早已要求他們對人、對社會好，要做一家陽光企業。他們亦投身於國家的大方針，通過國家的安排做得更好，並已經參與16個省的扶貧項目。
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