瑞房羅康瑞︰仍未決定是否分拆新天地
文章日期：2021年8月24日 18:20
瑞房（0272）在8月初公布正考慮可能分拆新天地業務於主板獨立上市。在業績會上，主席羅康瑞表示，早在10年前已研究過新天地業務是否能獨立上市，但當時市場條件不佳，以及自身物業沒發展成熟故最終無分拆，但分拆一事目前董事會仍沒有作出決定，亦未有分拆時間表。但現時瑞房股價折讓很大，公司會考慮怎樣做才能為股東帶來回報。
對於近期內地政府出台多項調控政策，包括「三道紅線」、集中供地最高溢價率降至15%等，羅康瑞表示，在三道紅線下已有主要發展商受到壓力，更要出售資產。在政策下不達標的房企將不能投地，相信將令市場進一步整合。
至於集中供地最高溢價率降至15%，羅康瑞指會留意地價的反應，認為政策對瑞房有利，因為瑞房較重質量，故不可能以高溢價投地。他又不評論其他本港發展商指看淡內地樓市的言論，但多次強調自己看好上海發展，會繼續於上海擴張，亦看好大灣區發展，在佛山擁一大型項目，會再留意可能的機會。
他又表示過去兩三年較保守，是基於大氣候不佳，情勢複雜比較小心，但現時睇來內地經濟步伐好穩健，會在適當時加大投資。
據公司資料，截至今年六月底瑞房的可售貨值達541億元人民幣（下同），當中上海佔401億元，其他城市佔140億元。下半年的可售樓面面積約38.73萬平方米，項目亦已列入預售清單當中，可進入預售階段。除了中糧瑞虹·海景壹號持續銷售，瑞虹新城第167A 號地塊亦將入市，而重慶、武漢等地亦有舊盤持續銷售。
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