根據港交所的紀律行動聲明，上市委員會主要是針對酷派在2016年至2017年期間的三組交易。其一是樂視於2016年7月借入12億元人民幣，翌月酷派與一名代理人簽訂兩份投資協議，並支付1.2億美元為預付款，協議涉及收購一家從事先進汽車業務的公司部分股權，如未能促成，須將預付款退還，並支付一筆相等於每年10%的費用，最終收購未有成事。

第二組交易則發生在同年12月，酷派與一家提供觸控式顯示屏模組的供應商簽訂買賣協議，並向供應商支付一筆3億元人民幣的所謂「賒帳款項」，既無訂單，也無貨品交付。協議於2017年1月中終止，賒帳款項則分別於2017年2月及3月，分三期退還。

至於第三組交易則發生在2017年3月，酷派向三名借款人借出合共2.4億元人民幣貸款，三名借款人互有關連，而且同受同一名最終實益擁有人控制，同時該人士亦是上述第二組交易所涉供應商的控制人，而該人士與賈躍亭及公司另一前高層劉弘相識。上述三宗交易，俱是直至2017年5月23 日才作公布。

上市委員會認為，第一及第二宗交易性質實際上更似一宗貸款交易，但卻以投資協議作為包裝，至於第二及第三宗交易均涉及前高層認識人士，按例應屬須予披露交易。因此譴責賈躍亭、蔣超，以及其他多名前執董或高層李斌、張巍、劉弘及劉江峰違反上市規則及盡力遵守承諾，其中更重點指賈躍亭及蔣超二人，稱聯交所認為賈、蔣二人若仍繼續留任，將損害投資者的利益。

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