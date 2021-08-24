期內，收入200.94億元，按年增長105.9%。主要受惠於疫情防控措施放寬，報告期內營業天數增加，客流量回升，以及門店數量增加是整體收入增長。不過，整體翻檯率為3.0次╱天，對比2020年同期3.3次╱天，經營結果未達到管理層的預期。

上半年影響業績的原因主要有去年下半年及2021年上半年新開門店數量較多，截至2021年6月30日，全球門店數達到1,597家，相關支出顯著增加；新開業門店達到首次盈虧平衡並實現現金投資回報的時間長於往期；門店營運仍受到新型冠狀病毒疫情的持續影響。

海底撈餐廳的顧客人均消費從截至2020年6月30日止六個月的112.8元減少到2021年同期的107.3元。

外賣業務收入從截至2020年6月30日止六個月的4.09億元下降到2021年同期的3.45億元，減少了15.6%，主要由於疫情好轉外賣訂單數量減少。

公司指，將繼續廣泛尋找潛在的策略性投資機會，並尋求可為集團帶來協同效應的潛在優質目標業務及資產。

另外，公司又宣布，施永宏辭任公司執行董事。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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