期內人壽保險經營淨溢利跌5.6%至70.07億元；養老及團體保險經營淨溢利跌19.8%至1.98億元；境內財產保險更加大跌67.3%至1.13億元。境外財產保險及再保險則雙雙扭虧，分別錄得2.18億及2.84億元經營淨溢利；資產管理業務經營淨溢利39.9%至5億元；主要包括控股公司、太平投資（香港）、太平金控等公司的經營虧損，則由去年同期的31.5億元收窄至12.5億元。

於6月底，太平總資產1.299萬億元，較去年底增長11.1%。股東應佔每股總內含價值56.46元，較去年底增長6.6%，其中太平人壽內含價值較去年底增長7.4%。

中國太平今日收報11.66元，升4.3%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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