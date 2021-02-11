期內，集團交付6架飛機，出售4架飛機，並拆解1架飛機。截至今年6月，中飛租賃機隊擁有129架飛機，其中包括104架自有飛機和25架代管飛機。

集團表示，於今年1月向中國商用飛機訂購30架ARJ21系列飛機，該批飛機將於2026年之前分階段交付。3月修訂了與波音的採購協議，將訂單從92架調整為66架，並重新安排交付日程，符合本集團利益及航空市場需求。上半年中飛租賃共有254架飛機訂單，包括158架空客、66架波音和30架中國商飛飛機。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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