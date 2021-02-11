中飛租賃上半年少賺8.7% 派息按年少25%至0.15元
文章日期：2021年8月24日 17:24
中國飛機租賃 （1848） 公布中期業績，截至今年6月，集團收入為按年下跌3.1%至15.85億元，股東應佔溢利同比跌8.7%至3.03億元，每股盈利為0.421元，較去年同期下跌14.3%，派每股中期股息0.15元，按年減少25%，可以股代息。
期內，集團交付6架飛機，出售4架飛機，並拆解1架飛機。截至今年6月，中飛租賃機隊擁有129架飛機，其中包括104架自有飛機和25架代管飛機。
集團表示，於今年1月向中國商用飛機訂購30架ARJ21系列飛機，該批飛機將於2026年之前分階段交付。3月修訂了與波音的採購協議，將訂單從92架調整為66架，並重新安排交付日程，符合本集團利益及航空市場需求。上半年中飛租賃共有254架飛機訂單，包括158架空客、66架波音和30架中國商飛飛機。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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