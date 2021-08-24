ZA Bank：客戶逾40萬人 下半年研小額貸款可否免文件
文章日期：2021年8月24日 17:24
虛擬銀行ZA Bank行政總裁許洛聖表示，該行截至今年7月31日，用戶已超過40萬人，去年底用戶則為22萬人，增幅約82%，截至去年底，該行個人存款達60億元，佔全個虛銀市場四成，個人貸款6.5億元，佔全個虛銀市場65%，而去年底用戶量佔全個市場52％。他說，未來會以繼續成為虛銀龍頭為目標，希望今年年底客戶人數對比今年7月31日的人數保持相若增幅。
被問到該行未來會推出甚麼理財產品，許指，大部分香港客戶理財較偏好基金類，有些客戶希望自行投資，此涉及證券交易服務，這都是該行未來業務考慮範圍。他重申，正在和證監會申請財富管理相關的牌照。
貸款方面，冼迪雲表示，下半年會探討申請小額貸款客戶可否免交文件。他稱該行開業至今，貸款申請金額達150億元，而今年6月30日，貸款餘額按年增加十多倍。去年下半年貸款增長動力強勁，對今年貸款情況感到正面。
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日期：2021年8月24日 (星期二)
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方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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