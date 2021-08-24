虛擬銀行ZA Bank行政總裁許洛聖表示，該行截至今年7月31日，用戶已超過40萬人，去年底用戶則為22萬人，增幅約82%，截至去年底，該行個人存款達60億元，佔全個虛銀市場四成，個人貸款6.5億元，佔全個虛銀市場65%，而去年底用戶量佔全個市場52％。他說，未來會以繼續成為虛銀龍頭為目標，希望今年年底客戶人數對比今年7月31日的人數保持相若增幅。