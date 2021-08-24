期內收入54.24億元，按同類比較基準較按年下降2.0%，主要由於新冠肺炎爆發後2020年上半年的高基數及競爭日趨激烈所致。

來自中國內地的收入為43.33億元，按同類比較基準較去年同期輕微下降2.5%。下降主要是由於嬰幼兒營養及護理用品分部表現下滑，而儘管成人營養及護理用品分部於年初起步緩慢，但仍錄得雙位數的增長勢頭。來自中國內地市場的收入目前佔集團總收入（不包括寵物營養及護理用品分部）的81.7%，去年同期則為82.6%。

來自澳新市場分部的收入為119.8百萬澳元，按同類比較基準較去年同期下降5.5%。

其他區域的收入按同類比較基準上升10.7%。法國、意大利及英國市場增長尤為強勁，為集團總收入增長貢獻23.8%。

H&H國際收報23.6元，升0.85%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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