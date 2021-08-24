H&H國際中期純利跌30% 息0.37元
文章日期：2021年8月24日 17:19
健合(H&H)國際（1112）公布，中期純利跌30.2%至50.1億元人民幣(下同)，經調整可比純利則升7%至6.6億元，中期息0.37港元。
期內收入54.24億元，按同類比較基準較按年下降2.0%，主要由於新冠肺炎爆發後2020年上半年的高基數及競爭日趨激烈所致。
來自中國內地的收入為43.33億元，按同類比較基準較去年同期輕微下降2.5%。下降主要是由於嬰幼兒營養及護理用品分部表現下滑，而儘管成人營養及護理用品分部於年初起步緩慢，但仍錄得雙位數的增長勢頭。來自中國內地市場的收入目前佔集團總收入（不包括寵物營養及護理用品分部）的81.7%，去年同期則為82.6%。
來自澳新市場分部的收入為119.8百萬澳元，按同類比較基準較去年同期下降5.5%。
其他區域的收入按同類比較基準上升10.7%。法國、意大利及英國市場增長尤為強勁，為集團總收入增長貢獻23.8%。
H&H國際收報23.6元，升0.85%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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