同方友友中期虧損擴大至1.7億人幣
文章日期：2021年8月24日 17:13
燈飾製造商同方友友（1868）收市後公布，截至今年6月底止，中期虧損由去年同期9293.3萬元（人民幣，下同），擴大至1.7億元。每股虧損達8.11分。
集團今年上半年總收入達3.425億元，較去年同期3.03億元升13%；其中照明產品應佔收入為3.328億元，主要由於美國照明分部業務持續擴展所致。至於期內相關毛利率增加2.8個百分點，至26.6%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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