第二季度收益為14.7966億元，按年增長4%，較上季度下降5%。

第二季度來自網絡遊戲及其他業務的收益為6.93億元，按年下降22%，較上季度下降12%。按年下降主要來自《劍網3》的收益下降，該款遊戲於去年第二季度推出大型資料片，且受疫情影響形成較高基數。按季減少主要由於現有遊戲收益下降，部分被新發行手遊的收益貢獻所抵銷。

第二季度來自辦公軟件及服務業務的收益為7.86億元，按年增長47%，較上季度增長2%。按年增長主要由於授權業務取得快速增長和訂閱服務業務的可持續增長。授權業務的收益增長主要由於信創需求旺盛以及政府和企業客戶對雲和協作辦公服務的需求增加。訂閱服務業務的增長主要由於個人用戶對雲和協作辦公服務的需求增加及用戶黏性的提升。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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