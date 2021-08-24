期內，集團收入38.18億元，按年增加39%。其中，醫療服務按年增長50.6%，達10.67億元，消費醫療進入疫情後復蘇階段，收入按年增長66.1%，達7.14億元。上半年，集團毛利10.25億元，按年增加24.8%，毛利率為26.8%，按年減少3.1個百分點。

另外，上半年其他虧損淨額有0.91億元，相對去年同期該項目為0.3億元，主要歸因於美元兌人民幣匯率波動導致的匯兌收益減少，以及部份應收賬款達到減值撥備的標準，相應減值撥備計提增加。

截至上半年，公司累計註冊用戶數達到4億人，較去年底上升7.5%。醫療服務收入為10.67億元，按年上升50.6%，累計付費用戶數為3200個，按年上升69.6%。6月付費用戶轉化率為5.4%，較去年同期上升1個百分點，商城商品成交金額29.52億元，按年上升36.1%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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