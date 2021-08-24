網信辦：各地上市必須符合國家網絡安全
文章日期：2021年8月24日 16:51
國家網信辦副主任盛榮華今（24日）在國務院政策例行吹風會上重申，堅持對外開放政策是我們國家的一項基本國策，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》並不是針對外貿以及境外上市而出台，《條例》是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。
他續指，「長期以來，國家積極支持網信企業依法依規融資發展。無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：一是必須符合國家的法律法規。二是必須確保國家的網絡安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等。符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。」
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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