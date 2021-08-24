英皇鐘錶珠寶：全年同店銷售升幅雙位數 內地分店未來5年增至80間
文章日期：2021年8月24日 16:39
英皇鐘錶珠寶（0887）今日公布中期業績，主席楊諾思於發布會上表示，政府早前發放消費券，帶旺零售市場氣氛，集團旗下不同產品單價錄得升幅，加上下半年屬傳統消費旺季，相信集團業務表現將持續向好。
內地市場方面，公司行政總裁吳冠強指，內地上半年同店銷售錄得1.4倍升幅，相信相關市場將繼續成為公司業績增長動力。他續透露，公司下半年計劃於內地一線及新一線城市，開設4間門店；目標在未來5年將內地分店數目由現時54間，提升至80間，即每年會開設4至5間分店。
英皇集團（0717）投資者關係總監陸文靜補充稱，由於內地同店銷售上半年錄得強勁升幅，在高基數的情況下，公司對下半年內地以至整體同店銷售預測作輕微調整，冀維持於雙位數增長水平。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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