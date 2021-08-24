葉氏化工全年開資按年升2.22倍至4.96億元，財務總裁何世豪表示，主要資本投放在珠海高欄港的新廠房建造， 並預料新廠房於今年年底前進入投產。葉鈞表示，浴劑去年第四季開始受到全球疫情的影響，原材料價格上升，帶動溶劑售價上漲。葉鈞表示，下半年浴劑售價有明顯下滑現象，預料下半年浴劑毛利率會明顯下滑。葉鈞又表示，塗料和油墨的原材料價格亦大幅上漲，但市場需求穩定，上半年毛利率分別按年跌5.8個百分點和6.3個百分點，預計下半年隨著市場趨向穩定，毛利率會有上升趨勢，惟上升幅度較為緩慢。他預料，下半年整體毛利率仍然受壓。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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