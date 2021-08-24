葉氏化工：下半年毛利率料受壓 洋紫荊油墨明年上半年上市
文章日期：2021年8月24日 16:43
葉氏化工（0408）上半年受惠溶劑售價上漲，純利按年大增4.1倍，毛利升69％。管理層於業績記者會表示，為慶祝集團成立50週年，派發中期特別股息0.01元，又透露董事會未有就下半年派特別息作討論。對於洋紫荊油墨業務在深交所的上市事宜，副行政總裁葉鈞表示，正與監管機構緊密協調，預計明年上半年能成功上市。
葉氏化工全年開資按年升2.22倍至4.96億元，財務總裁何世豪表示，主要資本投放在珠海高欄港的新廠房建造， 並預料新廠房於今年年底前進入投產。葉鈞表示，浴劑去年第四季開始受到全球疫情的影響，原材料價格上升，帶動溶劑售價上漲。葉鈞表示，下半年浴劑售價有明顯下滑現象，預料下半年浴劑毛利率會明顯下滑。葉鈞又表示，塗料和油墨的原材料價格亦大幅上漲，但市場需求穩定，上半年毛利率分別按年跌5.8個百分點和6.3個百分點，預計下半年隨著市場趨向穩定，毛利率會有上升趨勢，惟上升幅度較為緩慢。他預料，下半年整體毛利率仍然受壓。
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