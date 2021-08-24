平安好醫生：姚波、蔡方方及劉鑫齊辭任
文章日期：2021年8月24日 16:33
平安好醫生（1833）公布，姚波、蔡方方及劉鑫由於個人工作安排原因，分別提出辭任董事，今日起（24日）生效。姚波辭任非執行董事後、不再擔任審計及風險管理委員會成員及提名及薪酬委員會成員。蔡方方辭任非執行董事後，不再擔任提名及薪酬委員會成員。劉鑫辭任獨立非執行董事後，不再擔任審計及風險管理委員會成員及提名及薪酬委員會成員。
集團公布，即日起非執行董事陳心穎士已獲委任為審計及風險管理委員會成員及提名及薪酬委員會成員。
平安好醫生收報61.75元，升2.24%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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