就文中所指，幣安在拒絕著名風投公司紅杉資本（Sequoia Capital）的投資後，CEO趙長鵬曾表示不需要外部資金，他只有意伙拍能夠幫助幣安與監管機構合作，並獲得運營許可證的風投公司。

以前，幣安曾獲科銀資本（Collinstar Capital）及其他內地企業家投資，惟目前大部分股權仍趙長鵬持有。據稱，趙長鵬現時持有公司92%股權，餘下8%則由公司創辦人何一持有。

另因應新加坡主權基金淡馬錫的子公司Vertex Ventures曾對幣安在當地業務進行過投資，故Colin Wu認為新加坡政府也會「順理成章」進行今次投資，不過強調前提是政府願意承擔風險。

對於幣安估值的合理性，Colin Wu指出，「虛幣交易所第一股」Coinbase（美：COIN）今年首季的利潤約為8億美元、次季為16億美元，目前市值約542億美金。而根據幣安幣（BNB）銷毀計算，幣安今年第二季度利潤約為19.5億美元，第一季度利潤接近30億美元，故認為2000億美元到3000億美元的估值或處於正常範疇。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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