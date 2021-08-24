傳幣安以1.56萬億估值覓資 淡馬錫呼聲大
文章日期：2021年8月24日 16:34
內地傳媒人Colin Wu引述消息發文指出，虛擬貨幣交易平台「幣安」（Binance），擬以估值2000億美元（約1.56萬億港元），向新加坡等地政府持有或控制的主權基金吸納投資，以尋求更好的保護；當中以新加坡的呼聲最大。幣安未有回應。
就文中所指，幣安在拒絕著名風投公司紅杉資本（Sequoia Capital）的投資後，CEO趙長鵬曾表示不需要外部資金，他只有意伙拍能夠幫助幣安與監管機構合作，並獲得運營許可證的風投公司。
以前，幣安曾獲科銀資本（Collinstar Capital）及其他內地企業家投資，惟目前大部分股權仍趙長鵬持有。據稱，趙長鵬現時持有公司92%股權，餘下8%則由公司創辦人何一持有。
另因應新加坡主權基金淡馬錫的子公司Vertex Ventures曾對幣安在當地業務進行過投資，故Colin Wu認為新加坡政府也會「順理成章」進行今次投資，不過強調前提是政府願意承擔風險。
對於幣安估值的合理性，Colin Wu指出，「虛幣交易所第一股」Coinbase（美：COIN）今年首季的利潤約為8億美元、次季為16億美元，目前市值約542億美金。而根據幣安幣（BNB）銷毀計算，幣安今年第二季度利潤約為19.5億美元，第一季度利潤接近30億美元，故認為2000億美元到3000億美元的估值或處於正常範疇。
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