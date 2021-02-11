中國國務院周一發布指導意見，稱要依法依規開展跨境會計審計監管合作，同時維護國家經濟信息安全。此前，中國證券監管部門也表示，下半年將努力創造條件推動中美審計監管合作。

恒指收市升618點或2.46%，報25727點，全日高低波幅366點，成交金額1717億元，較上日增加1.18%；國指升283點或3.21%，報9098點。恒生科技指數收報6446點，升7.06%。

藍籌30隻升，27隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升13.51%，收報221.8元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升9.47%，收報166.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻202點；申洲國際（2313）跌6.51%，收報170.8元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.53%，收報41.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報80.35元，升15.11%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.05元，跌0.49%。

北水南下合計淨流入21.77億元，較上日增加414.54%，淨流入金額是2021年8月11日56.32億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入26.01億元，對上一次連續2日淨流入是2021年8月9日。南水北上合計淨流入53.15億元人民幣，較上日增加190.23%，連續第2日流入，累計流入71.46億元。

焦點股表現

騰訊（0700）收報472元，升8.81%。曾升最多8.81%，是2021年7月29日後最大升幅，當日升幅為10.51%。今日高見472元，是2021年8月13日476.2元後最高。連升3日。

阿里巴巴（9988）收報166.5元，升9.47%。曾升最多9.53%，是2021年1月20日後最大升幅，當日升幅為10.57%。今日高見166.6元，是2021年8月19日169.4元後最高。終止9連跌。

美團（3690）收報221.8元，升13.51%。曾升最多14.74%，是2020年3月20日後最大升幅，當日升幅為16.02%。今日高見224.2元，是2021年8月18日225.6元後最高。連升2日，對上一次連升2日是2021年8月9日。

快手（1024）收報80.35元，升15.11%。曾升最多16.76%，是2021年2月5日後最大升幅，當日升幅為200%。連升3日。

先瑞達醫療（6669）今上市，定價23.8元。收報17.6元，跌23.48%。

午後消息股表現

遠展（0035）看好港樓市續買地，海外和基金洽合作整幢售樓。收報2.88元，升0.7%。

中糧家佳康（1610）中期生物資產公允價價值調整後，純利轉蝕4.26億人幣。收報2.26元，升2.26%。

碧桂園（2007）半年多賺6.1%，中期息派0.2098元。收報8.29元，升1.22%。

嘉華國際（0173）上半年純利大跌七成至7.76億，照派中期息7仙。收報3.54元，升1.14%。

第一服務（2107）半年多賺半成，不派息。收報0.87元，升7.41%。

富力（2777）中期少賺18.7%，派息0.1元。見52周低6.6元，收報6.69元，跌2.48%。

粵豐環保（1381）半年多賺36%，中期息增35%。收報4.29元，升5.15%。

安踏（2020）中期多賺131.6%，派息大增1.86倍，更改每手買賣單位至200股。收報171.2元，升0.65%。

永達汽車（3669）中期多賺1.2倍至11.72億人幣。收報12.9元，升7.32%。

合景悠活（3913）︰尚有6-7個併購洽商中，外拓在談約3000萬平方米。收報6.57元，升10.42%。

康臣葯業（1681）中期盈利升兩成，中期息派0.1元。收報4.19元，無升跌。

英皇鐘錶珠寶 （0887） 轉虧為盈，派中期息0.55仙。收報0.222元，升11.56%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，海底撈（6862）收報28.8元，升9.09%；思捷（0330）收報0.71元，升4.41%；復星（0656）收報9.81元，升4.58%；金山軟件（3888）收報39.45元，升5.76%；平安好醫生（1833）收報61.75元，升2.24%。

中金（3908）：董事會會議延期及延期刊發中期業績。收報18.06元，跌1.2%。

美國裁定六家與中國忠旺（1333）有關聯的公司欺詐罪名成立。收報1.63元，跌0.61%。

富智康（2038）與Stellantis成立汽車智能駕駛艙合營企業。收報1.14元，升9.62%。

港科探索（1137）3900萬入股印尼電商，將支援系統建設。收報9.12元，升0.77%。

復星醫藥（2196）港澳售復必泰，上半年收入逾5億。收報54.35元，升0.18%。

保利物業（6049）半年多賺22.8%，不派中期息。收報47.15元，升10.16%。

中渝置地（1224）中期轉賺2.31億元，評估恒大汽車（0708）表現適時調整。收報1.9元，升1.06%。

京東（9618）上季non-GAAP盈利跌28%，勝預期。收報280元，升14.94%。

神冠控股（0829）上半年多賺1.26倍至6120萬。收報0.43元，跌4.44%。

京東物流（2618）中期虧損152.14億元，不派中期息。收報26.75元，升7.21%。

新奧能源（2688）中期多賺近4成，首派中期息每股0.59元。收報140.7元，跌13.26%。

恒基發展（0097）中期純利減少37.5%，息1仙。收報0.395元，跌1.25%。

百盛商業（3368）中期虧轉盈賺700萬，不派息。收報0.27元，無升跌。

Hypebeast（0150）首季收益增57.9%至2億元，首季已簽訂合約價值升112%。收報1.05元，升9.38%。

恒地（0012）中期基礎盈利增逾5成，中期息0.5元。收報35.2元，跌1.68%。

兩間門店涉食安問題，奈雪的茶（2150）遭處頂格罰款。收報9.87元，升3.46%。

港通（0032）中期多賺1.42倍賺4.46億，投資恒大錄虧損逾1億。收報12.32元，跌1.75%。

同程藝龍（0780）半年轉賺4.61億元人民幣。收報16.38元，升6.64%。

天虹紡織（2678）賺多122倍，息派50港仙。收報11.62元，升1.93%。

國泰君安國際（1788）上半年盈利升55%，中期息多派47%。收報1.33元，升5.56%。

藥明生物（2269）中期多賺1.5倍，不派息。收報121.7元，升7.7%。

奧園健康（3662）今年第三方外拓目標500萬平方米。收報4.51元，升6.87%。

康師傅（0322）中期少賺14.5%，中期息6.88美仙。收報14元，升4.01%。

破頂股表現

破頂股包括，德信服務（2215）創上市新高，見3.82元，收報3.5元，升3.86%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.82元，收報4.63元，跌2.53%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.46元，收報4.35元，無升跌；首創置業（2868）創52周高，見2.71元，收報2.71元，升1.12%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.03元，收報1.86元，跌2.11%；中國水務（0855）創52周高，見7.23元，收報7.13元，升6.1%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.4元，收報1.3元，升1.56%；招商局商業房託（1503）創52周高，見3.04元，收報3.02元，升1.68%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.95元，收報3.93元，升5.08%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.57元，收報4.46元，升1.83%。

破底股方面

破底股包括，康德萊醫械（1501）創上市新低，見25元，收報26.05元，無升跌；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.37元，收報2.52元，升0.8%；花樣年（1777）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.6元，跌6.25%；翰森製藥（3692）見52周低22.4元，收報22.65元，升0.44%；恒大汽車（0708）見52周低7.29元，收報7.48元，跌2.6%；大家樂（0341）見52周低14.16元，收報14.26元，無升跌；中國平安（2318）見52周低62.8元，收報64.2元，升1.26%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.95元，無升跌；平保（2318）見52周低62.8元，收報64.2元，升1.26%；百威（1876）見52周低19.28元，收報19.6元，升0.2%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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