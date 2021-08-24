韓國或將禁止蘋果和Google向開發者抽佣 屬全球首例
文章日期：2021年8月24日 16:11
《路透社》報道，韓國可能會禁止谷歌和蘋果向軟件開發商收取應用內購的佣金。據報，是次為首個主要經濟體推出類似遏制措施，或會對科技巨頭的收入造成影響。
報道指，韓國議會立法和司法委員會預計將在周二批准被稱為「反谷歌法」的《電信業務法》修正案，禁止具有市場支配地位的應用商店運營商強制使用某些支付系統。若該法案得到委員會的批准，將在周三進行最終投票。
蘋果和Google在全球都面臨批評，因為他們要求使用其應用商店的軟件開發者使用專有的應用內支付系統，並對在應用內購買收取高達30%的佣金。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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